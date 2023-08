Heidi Klum sucht ihr Gepäck - und bereitet sich auf den Hurrikan vor

«Okay Lufthansa, heute ist Tag drei und ihr habt mein Gepäck immer noch nicht gefunden», sagt sie mit Sonnenbrille auf der Nase, einem Kaffeegetränk in der Hand und in einen weissen Bademantel gehüllt. " Was habt ihr mit meinem Gepäck mit all meinen Lieblingssachen gemacht?" - ihre Stimme klingt immer verzweifelter.