Heidi Klum über «GNTM»-Casting: «Ich habe zu viele Männer ausgesucht»

Heidi Klum (50) hat in einem Instagram–Video ein Update zu den Castings für die 19. Staffel «Germany‹s next Topmodel» gegeben. «Heute ist der dritte Tag, an dem wir ›Topmodel' drehen», erzählt sie in dem Clip vom Dienstag (3. Oktober). «Ich muss sagen, ich war überwältigt von den vielen tollen Menschen, die gestern und vorgestern zum Casting gekommen sind. Ich habe viel zu viele Männer ausgesucht», verrät Klum lachend und hebt einen Papierstapel in die Kamera, in dem offenbar die Infos über die potenziellen Modelanwärter gesammelt sind.