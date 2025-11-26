Heidi Klum und Seal: Diese Mode-Tipps bekam Henry von seinen Eltern

Dem US–Magazin «People» gewährte das Nachwuchsmodel an diesem Abend Einblicke in seine modische Entwicklung. Demnach habe er als Teenager ständig mit verschiedenen Looks experimentiert, erklärte Henry. «Als ich aufwuchs, entwickelte sich mein Stil ständig weiter und ich suchte nach meinem eigenen Look und fand heraus, wie ich mich in verschiedenen Kleidungsstücken fühlte, aber das hat sich mit der Zeit gewandelt.» Seine Eltern hätten ihn dabei stets ermutigt, seinen eigenen Weg zu finden. «Meine Eltern sagten mir immer: ‹Was auch immer dir ein gutes Gefühl gibt, was auch immer dir Kraft gibt, was auch immer dich fühlen lässt, wie du dich fühlen möchtest.›»