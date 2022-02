Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern ihre Liebe am Strand

Heidi Klum (48) und Ehemann Tom Kaulitz (32) «zelebrieren» ihre Liebe und zeigen das auch öffentlich mit einer süssen Foto-Show auf Instagram. Die Modelmama und der Tokio-Hotel-Gitarrist feiern mit roten Herzchen-Luftballons und verstreuten Rosenblättern in einem Haus am Strand. Was sie anhat, ist auf den Fotos nicht zu erkennen, er trägt nur ein weisses Handtuch.