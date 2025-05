Heidi Klum und Tom Kaulitz knutschen in Cannes für die Fotografen

Vor sieben Jahren machten sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Pärchen–Auftritt in Cannes offiziell. Und obwohl seitdem viel Zeit vergangen ist, scheinen Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) immer noch verliebt wie am ersten Tag zu sein. Am Mittwoch (14. Mai) begeisterten sie erneut die Fotografen an der Promenade de la Croisette mit verliebten Umarmungen und tauschten das eine oder andere Küsschen aus.