Heidi Klum und Tom Kaulitz knutschen sich durch Cannes

Nippelblitzer in Cannes

Kurz zuvor hatte Heidi Klum auch schon mit einem besonderen Outfit in Cannes für Furore gesorgt. Der «Germany's next Topmodel»-Chefin passierte dabei ein kleiner Fauxpas auf dem roten Teppich der Filmfestspiele. Als sie die Arme in ihrem gewagten gelben Cut-Out-Kleid bei der Premiere des französischen Films «La Passion De Dodin Bouffant» hochhob, um das fliessende Cape angemessen in Szene zu setzen, verrutschte das Top und gab einen Blick auf ihre Nippel frei.