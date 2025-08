Heidi Klum und Tom Kaulitz machen radikale Wurmkur

Die Enthüllung kam zustande, als die Zeitung die «Project Runway»–Moderatorin nach ihrer Ernährung fragte. «Ich folge keiner speziellen Diät. Aber wir werden zum ersten Mal eine Wurm– und Parasiten–Entgiftung machen», erklärte Klum. «Alles, was ich momentan in meinem Instagram–Feed sehe, handelt von Würmern und Parasiten. Also mache ich eine Wurm– und Parasiten–Reinigung mit meinem Mann.»