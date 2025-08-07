Heidi Klum und Tom Kaulitz machen radikale Wurmkur

Instagram als Inspirationsquelle

Das deutsche Model begründete seine Entscheidung damit, dass sie «gehört» habe, dass Menschen dies «einmal im Jahr machen sollen». Da sie es «noch nie gemacht» habe, fühle sie sich «wirklich im Rückstand». Auf die Frage, ob es überhaupt Beweise dafür gebe, dass sie und ihr Ehemann Würmer oder Parasiten haben, antwortete Klum: «Anscheinend haben wir alle Parasiten und Würmer. Wenn man jemand ist, der ab und zu rohe Sachen isst, wie zum Beispiel Sushi.»