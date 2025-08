Heidi Klum und Tom Kaulitz: Romantische Bilder zum Hochzeitstag

Romantik, Rückblicke und Strandparty–Stimmung

Doch natürlich feiert Heidi Klum nicht nur romantisch, sondern auch ausgelassen. Und so zeigt sie in ihren Stories zum Jahrestag einen wilden Mix aus noch verpackten Geschenken, Champagnergläsern sowie innigen Küssen und Kuscheleinheiten. Ausserdem teilt sie Rückblick–Fotos von ihrem grossen Tag vor sechs Jahren, von den Brautkleid–Anproben sowie Clips und Fotos vom gestrigen Dinner am Strand, das offenbar in eine nächtliche Strandparty überging.