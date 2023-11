Heidi Klum verrät ihre Weihnachtspläne: Das erste Fest ohne Kinder

Familienfest von Heidi Klum und Tom Kaulitz wird vorgezogen

Dass es dieses Jahr zumindest an den Weihnachtsfeiertagen kein grosses Familienfest wird, hat auch Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill bereits verraten. Im Interview mit RTL erzählten die Musiker der Band Tokio Hotel in der vergangenen Woche, dass Tom, Heidi Klum und ihre Kinder in diesem Jahr Weihnachten vorziehen. «Wir feiern zum Beispiel dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher», so Tom. Sein Bruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, ist davon offenbar nicht so begeistert. «Das finde ich nicht schön [...] Tom und Heidi haben mir gestern in der Küche erzählt: ‹Ach übrigens, Weihnachten ist schon am 15. dieses Jahr›.» So passe es besser in die vollen Terminkalender.