Heidi Klum verrät: So feierten Bill und Tom Kaulitz Geburtstag

Mit seinem Lebensgefühl und seinem inneren Frieden habe er sich «nie wohler und besser gefühlt als jetzt», sagte der Tokio–Hotel–Frontmann. «Ich bin mit meinem Beruf, mit meiner Karriere, aber auch mit meinem Privatleben wirklich so glücklich. Das war ich zuvor eigentlich nie.» Er wünsche sich, dass alles so bleiben solle, wie es jetzt sei. Aber: «Natürlich würde ich mich gerne verlieben, das ist immer schön. Ich würde auch gerne heiraten, aber ich bin auch nicht unglücklich, wenn das nicht passiert. Ich denke, es wäre ein schönes Add–on und nichts, wovon ich mein Glück abhängig mache – aber ein Mann wäre diese kleine Kirsche auf der Sahne.»