Heidi Klum: Von der Wiesn ans «GNTM»-Set

Heidi Klum (52) kommt auch nach durchfeierten Nächten auf dem Oktoberfest ihren Verpflichtungen nach. Nachdem sie zunächst ihr eigenes «HeidiFest» in München gefeiert hatte, ging es am Wochenende auf das echte Oktoberfest. Doch die Entspannung war nur von kurzer Dauer. Am Sonntag teilte die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin drei aufschlussreiche Fotos auf ihrem Instagram–Account. Darauf zu sehen: eine völlig erschöpfte Heidi Klum, die an verschiedenen Orten ein Nickerchen einlegt. Das erste Bild zeigt sie auf der Rückbank eines Autos, das zweite auf einer Couch und das dritte sogar auf einem Heuballen.