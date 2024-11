Ausserirdisches Kostüm-Duell

Heidi Klum vs. Janelle Monáe: Wer ist der bessere E.T.?

Heidi Klum hat ihre ikonische Halloween–Party in diesem Jahr als Ausserirdischer E.T. besucht. Doch diese Idee hatte noch jemand anderes: Auch die Sängerin Janelle Monáe hat sich in diesen Jahr in das Alien verwandelt.