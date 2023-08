Noch nie im Leben Kalorien gezählt

Weltweit veröffentlichten Medien in den vergangenen Tagen das vermeintliche Figur-Geheimnis des Models. Die vierfache Mutter treibe demnach viel Sport und esse sehr diszipliniert nur 900 Kalorien täglich. Das wäre nur ungefähr die Hälfte des Bedarfs einer Frau in ihrem Alter. Alles Unsinn, betont Heidi Klum nun in einer Story auf ihrer Instagramseite und teilt einige der Berichte, die ihr von Freunden zugeschickt worden seien. «Erstens möchte ich sagen, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben meine Kalorien gezählt habe», stellt die 50-Jährige klar.