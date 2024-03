Heidi Klum: «Wenn ich Leute nerve, müssen sie mir nur entfolgen»

Heidi Klum (50) ist keine Person, die sich verstellt, um anderen zu gefallen. Darüber spricht die «Germany's next Topmodel»–Chefin in einem aktuellen Interview mit der deutschen Ausgabe des «Glamour»–Magazins. «Ich weiss schon, dass ich anecke. Aber ich finde, man muss authentisch bleiben. Ich bin eine Frau, die gerne weiblich ist, die auch mal laut und bunt ist», so das deutsche Model. «Wenn ich Leute damit nerve, dann müssen sie mir nur entfolgen. (...) Ich verstelle mich nicht und bin anders, nur weil ich vielleicht dieser oder jener Person nicht so gefalle, wie ich bin.» Um diesen Grundsatz gehe es ihr auch in ihrer Show «GNTM», die aktuell in der 19. Staffel auf ProSieben (und als Stream bei Joyn) läuft.