Heidi Klum wird zum Hai: Synchronrolle im Animationsfilm «Hoppers»

Das Besondere daran: Die Figur trägt sogar Klums Namen – als witziges Wortspiel. «Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in ‹Hoppers› nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen: Die Hai–Dame heisst nämlich Hai–Di», verrät das Model in der Pressemitteilung. «Nachdem ich mit meinen Kindern ‹Findet Nemo› bestimmt 50 Mal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar–Figur zu spielen!»