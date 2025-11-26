Heidi Klum zeigt sich in Latex-Outfits von ihrer freizügigen Seite

Flammen–Details und helfende Hände

Die vierfache Mutter präsentiert sich zunächst in einer Garderobe voller Kleidung. Doch schon im nächsten Clip geht es los: Sie trägt einen nudefarbenen Bodysuit mit schwarzen Latex–Flammen, die Brust und Bikinizone bedecken. Die «Germany's next Topmodel»–Moderatorin rundet den Look mit passenden Overknee–Stiefeln und einer schwarzen Lederjacke ab. Ihre blonden Haare trägt Klum glatt und offen, der markante Pony rahmt ihr Gesicht ein. Eine grosse schwarze Sonnenbrille und ein dezentes Make–up mit bronzefarbenen Wangen und Nude–Lippen vervollständigen den Auftritt. Im letzten Clip des umfangreichen Posts zeigt sie sich damit beim Shooting.