Heidi Klum zeigt sich mit den ersten Models der 20. «GNTM»-Staffel

Die Bilder stammen von Starfotograf und «GNTM»–Urgestein Rankin (58). Wie der Sender an diesem Freitag mitteilte, hat Heidi Klum nach einer Challenge die Wahl getroffen, wer letztendlich auf dem Plakat zu sehen ist. Mit dabei sein Kathi (24) aus Wien (AT), Aaliyah (21) aus Hamburg, Xenia (26) aus Loxstedt, Stella (23) aus Berlin, Lucia (21) aus Hannover, Natali (25) aus Frankfurt am Main, Zoe (19) aus Pulheim, Svenja (24) aus Hamburg, Annett (46) aus Stapelfeld, Magi (21) aus Wien (AT), Josy (19) aus München, Safia (24) aus Dortmund und Valeria (21) aus Oldenburg.