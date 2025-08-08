Heidi Klums Halloween-Kostüm wird «extra hässlich und super gruselig»

Als was sie sich in diesem Jahr verkleidet, wird natürlich noch nicht verraten – schliesslich gehört die Überraschung bei Klum dazu. Erste Details gibt sie allerdings preis. In der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» erzählte sie Gastgeber Fallon (50) laut «E! News» jetzt, dass das Kostüm in diesem Jahr «extra hässlich und super gruselig» ausfällt. Natürlich werde sie wieder ihre Halloween–Party veranstalten, erklärte die 52–Jährige. Klum sei schon seit Monaten «fleissig bei der Arbeit».