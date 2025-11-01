Heidi Klums Halloween-Party: Auch diese Promis feierten mit

Bill Kaulitz als Sailer Moon, Damian Hurley als Stitch

Bereits am Donnerstagabend stimmten sich das Model und ihre Gäste in der Pizzeria «Crazy Pizza» ein, an der Klum beteiligt ist. Am Freitagmorgen läutete sie dann die grün–orangefarbene Beleuchtung des Empire State Buildings an, bevor es in die stundenlange Maske ging. Die vierfache Mutter verwandelte sich diesmal in eine gruselige Medusa und war ebenso wie ihr Mann Tom Kaulitz (36) kaum zu erkennen. Natürlich waren auch ihre Kinder Johan, Henry, Lou und Leni (im bunten Streifenlook) sowie weitere Vertraute mit von der Partie. Schwager Bill Kaulitz kam als Sailor Moon.