Heidi Klums Hund Anton starb in ihren Armen

Vor wenigen Tagen startete Heidi Klum (49) ihre erste Fragerunde auf Instagram, bei der ihre 10,7 Millionen Followerinnen und Follower schriftlich Fragen stellen konnten, deren Antworten sie dann auf Deutsch in die Kamera sprach. In der zweiten Runde verriet die «GNTM»-Chefin jetzt auch ein sehr trauriges Detail zum Tod eines ihrer Hunde. Auf die Frage «Bekommt ihr einen neuen Hund?» sagte sie: «Das weiss ich noch nicht, das war echt schwer für uns alle. Anton ist in meinen Armen gestorben. Das war echt ganz, ganz schlimm.»