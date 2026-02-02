Heidi Klums Nacktkleid bei den Grammys sorgt für Diskussionen

Für die 52–Jährige steht Stil klar über Bequemlichkeit. Sie geniesse es, sensationelle, besondere Outfits zu präsentieren. In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen jedoch auseinander: Während manche spotten, es sei noch zu früh für Halloween oder das Kleid als Beweis sehen, «dass wir alle manchmal den Verstand verlieren», feiern andere den Auftritt. «Das ist wunderschön und so einzigartig! Deine modische Aussage ist durchweg absolut inspirierend und so erfrischend zu erleben!», heisst es unter anderem in den Kommentaren.