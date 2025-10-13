Heidi Klums Sohn Henry: «Meine Eltern sind eine grosse Inspiration»

Eltern als «grosse Inspiration»

Der 20–Jährige, der aus Klums Ehe mit dem britischen Musiker Seal (62) stammt, gibt in dem Gespräch einen Einblick in seine Entwicklung vom Promi–Sohn zur eigenständigen Persönlichkeit. «Als ich jünger war, habe ich es tatsächlich nicht gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen», erzählt er offen. Er sei sehr introvertiert gewesen und es habe gedauert, «bis ich mich in meiner Haut wirklich wohlgefühlt habe». Seine Eltern seien eine «grosse Inspiration», da beide lieben, was sie tun. Sie seien sehr optimistische und zielstrebige Personen und hätten ihm beigebracht, «meinen eigenen Weg zu gehen, und mich darin unterstützt, der Mensch zu werden, der ich wirklich sein will». Während die beiden ihre Leidenschaft längst gefunden hätten, sei er selbst noch auf der Suche – «aber ich habe schon einiges ausprobiert, in der Musik und in der Mode».