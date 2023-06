Heidi Klums Vater Günther schiesst gegen das «GNTM»-Finale

Er kritisiert «ein Sparprogramm» des Senders und nennt das Finale der Show als Beispiel, das früher in Hallen mit 15.000 Zuschauern gefeiert wurde. «Heute macht man es in einem Studio.» Es dürften nur noch Familien und Freunde kommen, aber keine Fans mehr teilnehmen. «Es ist also unpersönlicher geworden.» Diese Entwicklung scheine «damit zusammenzuhängen, dass der Sender nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen kann». Das Geld werde wohl für andere Formate benötigt. Kritisch sieht er auch das Engagement der Scorpions, die am 15. Juni auftreten werden. Er kenne die Band zwar sehr gut, aber die jungen Leute, die die Sendung schauen würden, könnten damit «nichts anfangen».