Heidi Klums Vater Günther schliesst seine Modelagentur

Ein Familienunternehmen mit Geschichte

Der Name Klum steht seit Jahrzehnten für Erfolg im Modelbusiness. Günther Klum begleitete seine Tochter Heidi über viele Jahre als Manager und half ihr dabei, zu einer der bekanntesten Deutschen weltweit aufzusteigen. Doch sein Engagement beschränkte sich nicht allein auf die eigene Familie: Mit ONEeins fab betreute er in der Vergangenheit auch zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshow «Germany's Next Topmodel».