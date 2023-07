Heike Makatsch in «Der König von Palma»: Besondere Liebe zu Mallorca

Sie meinten mal, für Sie sei Mallorca ein «Sehnsuchtsort». Woher kommt die Faszination für die Insel?

Makatsch: Einfach durch die vielen Erlebnisse, die ich dort hatte. Manche Ortschaften auf Mallorca sind pittoresk und wunderschön. Dort die Natur zu geniessen, die Gerüche aufzunehmen - all das war prägend für mich. Aber in erster Linie sind es die ersten einschneidenden Erlebnisse, die ein junger Mensch in seinem Leben so hat, davon verbinde ich viele mit der Insel.