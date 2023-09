Heiligabend ohne Carmen Nebel? ZDF setzt 2024 wohl auf anderes Format

In den vergangenen Jahren feierten die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF mit der Moderatorin Carmen Nebel (67) Weihnachten. 2024 erwartet das Publikum jedoch eine Neuerung. Die Sendung «Heiligabend mit Carmen Nebel» soll es dann wohl nicht mehr zu sehen geben, wie die «Bild am Sonntag» erfahren haben will.