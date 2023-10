Heimatstadt Emden feiert grosse Party mit Otto Waalkes

Otto Waalkes und seine Heimatstadt Emden

Otto Waalkes wurde am 22. Juli 1948 in Emden geboren. Nach seiner Kindheit und Jugend zog er schliesslich weg aus Ostfriesland in die Hansestadt Hamburg. Von dort startete er seine grosse Karriere als Komiker, Musiker und Schauspieler. Bis heute wohnt er in der Metropole an der Elbe, verleugnete jedoch nie seine Herkunft und thematisierte auch seinen Heimatort Emden immer wieder in seinem Werk. In Emden gibt es seit 1987 auch an prominentem Platz in der Fussgängerzone das sogenannte «Dat Otto Huus», eine Mischung aus Museum, Shop und Ferienwohnungen, wo Otto–Fans seit jeher jährlich zu Tausenden anreisen.