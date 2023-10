Heiner Lauterbach steht nach Vorwürfen Til Schweiger bei

Ein vom verantwortlichen Filmstudio Constantin Film in Auftrag gegebenes, externes Gutachten hatte kürzlich laut übereinstimmender Medienberichte ein gemischtes Bild über das angebliche «Klima der Angst» am Set gezeichnet. So habe ein grosser Teil der Befragten zwar angegeben, dass die Stimmung am Filmset zwischen «sehr gut» und «okay» lag, eine «nicht unerhebliche Zahl» habe das Arbeitsklima jedoch auch als «schlecht» oder «eher mässig» bewertet.