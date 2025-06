Heiner Lauterbach: Warum seine Gefängniserfahrung wertvoll war

Heiner Lauterbach: Knast lehrte ihn Demut

In Neu–Delhi musste er aufgrund von rund vier Kilogramm Haschisch hinter Gittern. Die Zeit im Gefängnis sei die «böseste Erfahrung» in seinem Leben gewesen. «Aber gerade die würde ich mir nicht ersparen wollen. Sie hat mir unglaublich geholfen, mein ganzes Leben betreffend.» Wenn er heute auch nur den kleinsten unzufriedenen Gedanken verspüre, «dann denke ich an den Knast zurück und es geht mir wunderbar. Ich würde mich während Dreharbeiten oder einer Theatertournee niemals über ein zu schlechtes Hotelzimmer beschweren. Gegen die Zelle in Delhi ist alles Luxus pur.»