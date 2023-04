Heiner Lauterbach zwischen Abenteuerdrang und Bilderbuchfamilie

Mit elf Jahren kam er in ein Internat. Die Noten blieben schlecht, nur im Schultheater blühte er auf. Als er seinen ersten «Preis für besondere Leistungen im Laienspiel» bekam, war für ihn klar, dass er Schauspieler werden will. Lauterbachs Vater, der «schon so ziemlich den grössten Sanitär- und Heizungsbetrieb in Nordrhein-Westfalen» zusammen mit seinem eigenen Vater und Bruder aufgebaut hatte, hatte andere Pläne mit ihm.