Heino: Grosser Gottesdienst für Hannelore nächstes Jahr

«Das war der schlimmste Tag in seinem Leben»

Heinos Manager Helmut Werner hatte auch dem «Spiegel» die traurige Nachricht über den Tod von Heinos Ehefrau bestätigt. «Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer», erklärte sein Manager demnach. «Das war der schlimmste Tag in seinem Leben.» Vorangegangene Presseberichte habe man zunächst nicht kommentiert, damit Heino sich in Ruhe von seiner Hannelore verabschieden konnte.