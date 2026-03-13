Heino spricht in neuer Doku über den Tod seiner Tochter Petra

In der RTL–Doku blickt er auf diese Begegnung zurück: «Es war eine tolle Nacht mit weitreichenden finanziellen Folgen. Aber ich habe gern für meine Tochter bezahlt.» Nach dem Tod von Petras Mutter im Jahr 1988 holte Heino die damals 17–Jährige zu sich und seiner Ehefrau Hannelore (1942–2023). Die beiden waren 44 Jahre miteinander verheiratet, gemeinsame Kinder hatten sie nicht. Aus seiner ersten Ehe mit Henriette Heppner hat Heino einen Sohn namens Uwe, der in den frühen 1960er–Jahren geboren wurde.