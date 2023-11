Heino trauert um seine Frau: «Ich vermisse alles an Hannelore»

«Natürlich bin ich mehr als traurig», sagt Heino im Gespräch mit der «Bild am Sonntag». Es werde ihm zufolge lange dauern, bis er «wieder zur Normal–Form auflaufe – wenn überhaupt. Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben.» Der Sänger erzählt weiter: «Ich vermisse alles an Hannelore, ihre Liebenswürdigkeit und ihre Eigenarten.» Er habe «nur schöne Erinnerungen» an seine Frau.