Heino und Co.: Diese Stars waren schon in der «DSDS»-Jury?

Die Schlagersänger

Die Fans der Schlagerwelt konnten sich nicht von Beginn an über die Unterstützung ihrer liebsten Schlagerstars in der «DSDS»-Jury freuen. Erst in der elften Staffel des Formats ist mit Marianne Rosenberg (66) die erste Schlagersängerin eingezogen. Sie allerdings hat den Stein ins Rollen gebracht. Nach ihr folgte in der darauffolgenden Staffel Heino (83). 2013 sorgten Vanessa Mai (29) und Michelle (49) nicht nur für einen Geschlechter-Ausgleich, sondern auch für eine Schlager-Präsenz in der Jury. Im Gegensatz zu den meisten Jurymitgliedern ist es auch nach «DSDS» nicht ruhiger um die beiden Sängerinnen geworden. Nachdem Michelle noch eine Staffel länger blieb, wurde die Schlager-Dame in der 15. Staffel durch Ella Endlich (37) ersetzt.