Heinz Baumann ermittelte in «SOKO 5113» und «Adelheid und ihre Mörder»

Erst im Februar hatte Baumann noch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Er erlangte unter anderem durch seine Rolle in der Komödie «Das Spukschloss im Spessart» von 1960, in der Baumann neben Liselotte Pulver (93) auftrat, breitere Bekanntheit. Zahlreiche Film- und Serienengagements sollten in den anschliessenden Jahrzehnten folgen, darunter als Hauptkommissar Sudmann in der Kriminalserie «SOKO 5113» (später «SOKO München»). Baumann ermittelte zudem im TV-Ableger «Solo für Sudmann» als Privatdetektiv weiter.