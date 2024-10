Heinz Hoenig: Ehefrau erzählt von Fehldiagnose bei dem Schauspieler

Nach einem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt hat Heinz Hoenig (73) im September die Klinik verlassen. Der bekannte Schauspieler, der unter anderem an der Speiseröhre operiert wurde, wartet aber noch auf eine wichtige Aorta–Operation. Seine Ehefrau, Annika Kärsten–Hoenig (39), berichtet in der ersten Folge ihres neuen Podcasts «24–(K)ein Sommer in Berlin» jetzt über den Beginn der für die Familie schwierigen Zeit. Sie kommt unter anderem auch auf eine anfängliche Fehldiagnose zu sprechen. Eine junge Ärztin nahm an, dass Hoenig an Demenz erkrankt sei.