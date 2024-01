Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp verlassen

Diese Nachricht aus Australien kommt vollkommen überraschend: Schauspieler Heinz Hoenig (72) hat das Dschungelcamp verlassen. Das gab der Sender am Dienstagmittag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Demnach habe das Ärzte–Team den ältesten Teilnehmer in diesem Jahr vorsorglich aus dem Camp genommen. Es gehe ihm gut und er sei nun bei seiner Familie. Die genauen Umstände des ausserplanmässigen Auszugs gibt es in der heutigen Folge von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ab 22:15 Uhr bei RTL und im Livestream bei RTL+ zu sehen.