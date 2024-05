Heinz Hoenig: Schauspieler erneut ins künstliche Koma versetzt

Seit der Schauspieler Heinz Hoenig («Das Boot», 72) Anfang Mai in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde, macht seine Ehefrau Annika Kärsten–Hoenig (39) die wohl schwerste Zeit ihres Lebens durch. Nach seiner Einlieferung stellten die Ärzte eine bakterielle Infektion fest, die sich auf seine komplette Aorta ausgebreitet und dadurch einen vor Jahren eingesetzten Stent beschädigt hatte. Zudem diagnostizierte man ein Loch in seiner Speiseröhre, die in einer ersten Operation entfernt werden musste.