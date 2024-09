Heinz Hoenig schwärmt von seiner ersten Nacht zu Hause

Über 140 Tage und damit mehr als ein Drittel des Jahres hat Schauspieler Heinz Hoenig (72) auf der Intensivstation verbringen müssen. Umso grosser war am vergangenen Freitag (20. September) die Freude darüber, das Krankenhaus verlassen und stattdessen in den eigenen vier Wänden der Genesung nachgehen zu dürfen. Gegenüber «Bild» verriet Hoenig nun, was ihm nach der Heimkehr die grösste Freude bereitete.