Heinz Hoenig: Sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert

«Dann kommt wieder etwas, was dich nach hinten wirft»

Auch für sie selbst ist es keine einfache Zeit. Um in der Nähe ihres Mannes sein zu können, zog Kärsten–Hoenig vorübergehend mit ihren Söhnen (3 und 1) sowie ihrer besten Freundin von Blankenburg in eine kleine Wohnung nach Berlin. Sie kümmert sich seit Wochen abwechselnd um ihren kranken Ehemann und die beiden Kleinkinder. «Der letzte Gedanke ist Heinz und der erste Gedanke am Morgen ist auch immer Heinz», berichtete sie. Die ständige Sorge hinterlässt Spuren. Körperlich gehe es ihr gut, aber: «Mental mal so, mal so. Es ist schwierig.» Vor allem das ständige Auf und Ab der Gefühle sei schwer wegzustecken: «Wenn man ein paar Tage hatte, wo man den Eindruck hat, es geht vorwärts. Dann kommt wieder irgendwas, was dich nach hinten wirft. Das muss man dann mental erstmal schlucken und erstmal damit wieder klarkommen. Doch es sei »wichtig, dass uns das nicht mental zurückwirft".