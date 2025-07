Nach schweren gesundheitlichen Problemen

Heinz Hoenig: Überraschender Auftritt bei Emmy-Party in Berlin

Er lag im künstlichen Koma, schwebte in Lebensgefahr. Doch jetzt geht es Heinz Hoenig wieder so gut, dass er sogar öffentliche Auftritte absolvieren kann. In Berlin überraschte er in Begleitung seiner Ehefrau bei einem Emmy–Empfang.