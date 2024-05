Star muss notoperiert werden

Heinz Hoenigs Ehefrau Annika hatte «noch nie so grosse Angst»

Noch immer schwebt Schauspieler Heinz Hoenig in Lebensgefahr. Seine Ehefrau Annika hat nun Einblicke in ihre aufgewühlte Gefühlswelt gegeben und enthüllt, «noch nie so grosse Angst» in ihrem Leben verspürt zu haben.