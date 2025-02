Heinz Hoenigs Ehefrau Annika zeigt krasse Verwandlung

Heinz Hoenigs (73) Ehefrau Annika Kärsten–Hoenig (39) hat in den vergangenen Monaten bemerkenswerte Stärke gezeigt. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen ihres Ehemanns und der damit verbundenen finanziellen Belastungen setzt sie sich unermüdlich für seine Genesung ein. Doch jetzt will sich die 39–jährige Mutter von drei Kindern auch wieder auf sich selbst konzentrieren. «Ich habe beschlossen, jetzt mal mir und meinem Körper was Gutes zu tun», erklärt Kärsten–Hoenig in einer Instagram–Story. Sie wolle jetzt regelmässig Joggen gehen, um den Kopf freizubekommen, zudem auf Süssigkeiten und Zucker verzichten. «Es tut mir einfach nicht gut, das merke ich.»