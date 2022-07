Heinz Rudolf Kunze «wieder fit»: Das sind die neuen Konzerttermine

Die neuen Konzerttermine stehen fest

Der Startschuss fällt am 10. August mit einer Lesung in Schwerin, gefolgt von drei Solokonzerten: am 12. August in Amrum, am 13. August in Husum und am 14. August in Rendsburg. Schliesslich spielt er am 20. August das Ersatz-Solo-Konzert in Garrel, einen Tag später steht er in Siegen auf der Bühne. Am 3. September endet die Tour in Osterwald. «Voraussichtlich letzte Bandshow in diesem Jahr!», heisst es im Post. Die Tickets des verlegten Konzerts in Garrel behalten ihre Gültigkeit, heisst es auf der offiziellen Webseite des Künstlers. Dort finden Fans auch weitere geplante Auftritte des Musikers.