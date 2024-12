Heinz Schenk: Der Grossmeister der Volkstümlichkeit

In seinen letzten Jahren beschränkte sich Heinz Schenk auf sporadische Gastspiele am Frankfurter Volkstheater und gelegentliche Auftritte in den Fernsehshows anderer Moderatoren. Ansonsten verbrachte er seinen Ruhestand zurückgezogen an der Seite seiner Frau Gerti in seinem Bungalow in Wiesbaden–Naurod. Mit der gelernten Friseurin war Schenk seit 1951 glücklich verheiratet, das Paar blieb kinderlos.