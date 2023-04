Heisse Moves: Die besten Tanzfilmklassiker im Stream

«Footloose»

Kevin Bacon (64), der Mann mit dem dank seiner Rollen ach so rauen Image, in einem Tanzfilm? Als der Neue in einer Kleinstadt, verzauberte der Schauspieler 1984 in «Footloose» nicht nur seine Filmpartnerin Lori Singer (65), sondern auch das Kinopublikum. Für Bacon war es der Durchbruch. «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (58) hatte in «Footloose» zudem eine ihrer ersten Kinorollen. Der Film ist im Paramount+-Abo enthalten.