Heisse Schokolade 2.0: So lässt sich das Wintergetränk aufpimpen

Wenn es draussen stürmt und schneit, gibt es kaum etwas Tröstlicheres als eine heisse Schokolade. Das Heissgetränk kann viel mehr als nur süss und cremig sein. Mit ein paar Ergänzungen wird aus dem Klassiker ein spannenderes, abwechslungsreiches Geschmackserlebnis: Heisse Schokolade 2.0.
Mit Gewürzen spielen
Zimt ist nur der Anfang. Eine Prise Kardamom, etwas Tonkabohne oder ein Hauch Muskatnuss machen die heisse Schokolade sofort komplexer. Mutige mischen Chili oder Cayenne hinein – das sorgt für einen angenehm warmen Kick mit leichter Schärfe. Wer noch weiter gehen möchte, kann Rosmarin oder schwarzen Pfeffer ausprobieren. Kurz in die Milch gehängt, bevor die Schokolade hineinkommt, bringt Rosmarin eine herbe, überraschend gut passende Note.
Ein Hauch Meersalz verstärkt die Schokoladennoten und sorgt für Tiefe. Noch besser: Salzkaramell – entweder als Sirup oder kleine Karamellstücke, die in der heissen Schokolade langsam schmelzen. Auch ein klein wenig helle Misopaste funktioniert überraschend gut. Sie verstärkt die Süsse nicht, sondern sorgt für Umami und ein rundes Aroma, das die Schokolade intensiver wirken lässt.
Aromatische Extras
Ein Schuss Espresso verwandelt das Getränk in eine Mocha–Variante; wer Lust auf eine modernere Version hat, wirft stattdessen einen gefrorenen Espressowürfel ins Glas. Während er langsam schmilzt, wird die heisse Schokolade immer aromatischer, ohne wässrig zu werden. Vanilleextrakt, Ahornsirup oder ein Löffel Tahini bringen sanfte, warme Noten, ohne das Getränk zu überladen. Schwarzer Sesam – etwa in Form von Sesampaste (Goma) – sorgt für eine leicht bitternussige, sehr elegante Note und eine ungewöhnliche graue Farbe, die man sonst nur aus hippen Cafés kennt.
Auch Orangenabrieb macht sich hervorragend und erinnert an festliche Schoko–Orangen. Wer es fruchtiger mag, rührt einen Löffel Preiselbeerkompott ein – süss–sauer und aromatisch. Eine Kombination aus dunkler Schokolade, Olivenöl und etwas Orangenabrieb passt überraschend gut: Ein paar Tropfen gutes Olivenöl verstärken die Schokoladennoten und machen das Ganze besonders rund.
Boozy Hot Chocolate
Für Erwachsene darf es auch etwas «stärker» sein: Baileys, Amaretto, Rum oder Haselnusslikör passen besonders gut. Auch ein guter Orangenlikör wie Cointreau macht sich gut, besonders in Kombination mit Zitrusabrieb. Wichtig: Nur einen kleinen Schuss dazugeben, damit die Schokolade im Vordergrund bleibt.
Toppings fürs Auge und den Geschmack
Mini–Marshmallows, zerstossene Kekse (z. B. Spekulatius), Sahnehauben oder Schokospäne – alles ist erlaubt! Noch interessanter wird es mit Chili Crunch als Topping: Ein winziger Löffel sorgt für Knusper, leichte Schärfe und Fett, das die Schokolade intensiver schmecken lässt. Ein Löffel Pistaziencreme wirkt dagegen fast wie ein Dessert im Dessert und bringt eine luxuriöse, nussige Note mit.