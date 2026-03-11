Heisses Wasser: Warum TikTok gerade die Teekanne ohne Tee entdeckt

Was sagen Experten?

Fachleute ordnen den Trend nüchterner ein. Jeff Gould von Johns Hopkins Medicine erklärt gegenüber der «New York Times», dass die traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda seit Jahrtausenden warmes Wasser empfehlen, um das «Verdauungsfeuer» zu erhalten. Wissenschaftlich gesehen ist die Studienlage jedoch dünn. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass sehr kalte Getränke die Magenentleerung leicht verzögern könnten, doch ob die Temperatur allein einen signifikanten Unterschied macht, bleibt fraglich.