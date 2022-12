Oft gibt es Braten oder Gans zu Weihnachten. Verbrauchen ebenjene Gerichte nicht enorm viel Energie?

Rudow: Braten und Gans garen im Ofen, und der Arme muss einen Raum von 54 Litern erhitzen und die Temperatur halten. Das kostet Energie und Geld. Es gibt aber findige Köpfe wie den französischen Chemiker Hervé This, der gerade das Weihnachtsmenü zu einer wissenschaftlichen Herausforderung macht. Ich bin sein Fan! Eine ordentliche Gans muss erst einmal auf dem Herd braten. So entsteht die leckere braune Kruste bei der sogenannten Maillard-Reaktion. Jetzt aber kommt der Clou! Injizieren Sie der Gans oder Ente etwa 100 ml Cointreau an mehreren Stellen mit einer Spritze. Nun kommt der Vogel aus der Pfanne in - die Mikrowelle. Sie versetzt die Wassermoleküle im Fleisch in Drehung und Reibung, so dass das Gericht von innen heraus gart. Und das in ein paar Minuten. Die Zubereitung macht nicht nur Spass, sondern schont auch Umwelt und Portemonnaie.